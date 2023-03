Premium Het beste van De Telegraaf

’Mijn manier van kijken niet door iedereen gewaardeerd’ Nederlandse sportcommentatoren steeds vaker mikpunt van kritiek en spot

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Maarten Ducrot (r.), met zijn collega Herbert Dijkstra: „Er is een spanningsveld, want wanneer doe je je werk in de ogen van de kijker of luisteraar goed?” Ⓒ ANP/HH

Marcel Vink - De sportcommentator was decennialang louter de brenger van grootse prestaties of dramatische verliezen. Tegenwoordig staat de man (of vrouw) achter de microfoon zélf geregeld in de schijnwerpers. De boodschapper die zelf nieuws wordt, en niet altijd positief: het is voor velen wennen. Formule 1-kenner Olav Mol kan erover meepraten.