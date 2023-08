Baan kwijt na fatale nachtdienst: ’Ik wist dat ik er niet mee zou wegkomen’

UTRECHT - Hij was al eens eerder in slaap gevallen tijdens een nachtdienst en daarop aangesproken. Op 29 augustus 2022 overkwam het hem weer. De 32-jarige Adil A. was zo bang om zijn baan bij zorginstelling Bartiméus in Doorn kwijt te raken, dat hij de beelden wiste van de incidenten die zich die nacht hadden voorgedaan met de patiënt op wie hij het toezicht had moeten houden.

Ⓒ petra urban