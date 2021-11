Bijna 11.000 positieve coronatests geregistreerd

Vrijdag is dag 618 van de coronacrisis in Nederland. Er zijn maar twaalf dagen geweest met nog meer positieve tests. Het record dateert van 20 december vorig jaar, toen er 12.997 nieuwe gevallen waren.

In de afgelopen zeven dagen zijn 61.893 besmettingen aan het licht gekomen, gemiddeld 8842 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 21 juli. Het gemiddelde loopt al meer dan een maand onafgebroken op.

Amsterdam telde zoals gebruikelijk de meeste nieuwe gevallen. In de hoofdstad werd het coronavirus aangetroffen bij 492 mensen. Dat is het hoogste aantal in welke gemeente dan ook sinds 21 juli. Den Haag registreerde 354 gevallen. Voor de hofstad is dat het hoogste aantal sinds 19 juli. In Rotterdam werden 351 inwoners positief getest. Daarna volgen Tilburg (188) en Utrecht (153). Op Terschelling kwamen er in één dag zestien nieuwe gevallen bij. Alleen in het Brabantse Oirschot en op Schiermonnikoog waren er geen positieve tests.

Het aantal sterfgevallen steeg met 20. Onder hen zijn twee mensen uit Den Bosch en twee inwoners van het Gelderse Aalten. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze afgelopen dag zijn gestorven. Soms wordt het overlijden van een coronapatiënt pas na een paar dagen doorgegeven en geregistreerd.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 133 sterfgevallen, gemiddeld 19 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 14 mei.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn bijna 2,2 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van ruim 18.500 mensen is zeker dat ze aan de besmetting zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.