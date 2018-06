Mensensmokkelaars krijgen 360 jaar celstraf

Zeven andere smokkelaars kregen zes tot twaalf jaar gevangenisstraf. Zes Grieken die hen hielpen, onder wie een politieagent, moeten daarom één tot vijf jaar op water en brood.

De bende had 112 vluchtelingen uit landen als Syrië, Afghanistan, Irak, Pakistan en Iran gesmokkeld. Ze werden verstopt in grotten en boerderijen op Kreta. Daar leefden ze onder erbarmelijke omstandigheden. Het was de bedoeling dat ze naar Italië zouden worden gesmokkeld, en van daaruit richting Groot-Brittannië of Noord-Europa. In maart vorig jaar hadden de Griekse en Britse autoriteiten 112 migranten gevonden.