Stoet leraren op rijbaan hindert verkeer Rotterdam

Leraren en ouders houden een protestmars van het Wilhelminaplein naar het Excelsiorstadion. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - In het centrum van Rotterdam is het verkeer woensdagochtend gehinderd door een lange stoet leraren die over de Erasmusbrug loopt. Tegen de afspraken in, lopen ze over de rijbaan in plaats van over de stoep, zegt een woordvoerder van de ANWB.