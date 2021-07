Wisselvallig weer op komst: kans op buien, onweer, maar zomerse temperaturen blijven

Het heerlijke buitenweer waar we deze week mee te maken hebben houdt in elke geval aan tot en met vrijdag. Donderdag wisselen stapelwolken en zon elkaar weer af. De omstandigheden zijn prima voor buitenactiviteiten. Het wordt 20-25 graden en er staat weinig wind.

Vrijdag voert een noordoostenwind warmere lucht aan, waardoor het 22 graden in het noorden wordt tot lokaal 26 in het zuiden en zuidoosten. Gedurende de dag ontstaan stapelwolken. De kans dat deze uitgroeien tot een bui is klein, maar niet uitgesloten.

Broeierig

Zaterdag wordt het in bijna het hele land zomers warm met 25-27 graden. Heel aangenaam is het daarbij niet. Doordat de luchtvochtigheid hoog is voelt het broeierig warm aan en het is wachten tot er regen- en onweersbuien losbarsten. Zondag blijft het benauwd met temperaturen van 23 tot 25 graden en is opnieuw kans op enkele regen- en onweersbuien.

Regen

Volgende week blijft het wisselvallig zomerweer met dagelijks kans op enkele lokale buien. Toch raakt de zomer niet geheel in het slop. Sterker nog: het grootste deel van de tijd is het droog bij temperaturen van 20-25 graden. In het binnenland wordt het soms nog wat warmer. Doordat de luchtvochtigheid hoog blijft is het bij inspanning zweten geblazen.