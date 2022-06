Wachtlijst ziekenhuizen niet korter vanwege hoge ziekteverzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim lag in mei nog steeds hoger dan voor de coronacrisis; tussen de 6,1% en 8,6% in de verschillende sectoren. Het is het hoogst in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de wijkzorg.

Een maand geleden lukte het 43% van de ziekenhuizen om volledig op te schalen. Nog steeds wachten tussen de 100.000 en 120.000 op een behandeling in een ziekenhuis, schat de Nederlandse Zorgautoriteit in. „Over het algemeen lukt het ziekenhuizen nog niet echt om de wachtlijsten in te korten”, schrijft de NZa. „Dit is zorgelijk, omdat er mensen zijn die als gevolg van de pandemie al langer wachten op een ingreep of behandeling.”

IC-afhankelijke planbare zorg

De NZa dringt er bij de ziekenhuizen op aan om oplossingen te zoeken voor de langere wachtlijsten. Er is aan de ziekenhuizen gevraagd om inzicht te geven welke patiënten wachten. „Op basis hiervan kan gericht de samenwerking worden gezocht met zorgaanbieders in de regio die meer ruimte hebben.” Daarnaast wijst de NZa erop dat zorgverzekeraars kunnen bemiddelen naar een andere plek elders; een ziekenhuis of een zelfstandige kliniek. Ook wil de NZa dat zorgverzekeraars proactief in gesprek gaan met ziekenhuizen over de lange wachtlijsten.

Met name de IC-afhankelijke planbare zorg nog wordt uitgesteld. Er zijn drie ziekenhuizen die de kritiek planbare zorg niet volledig binnen de norm van zes weken kunnen leveren.