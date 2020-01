Politie pakt man op die hulpverleners in de weg zit

De politie meldt dat de man donderdag in zijn woonplaats zijn auto voor de ambulance zette, terwijl medewerkers een patiënt uit een huis naar de ambulance aan het brengen waren. Daardoor konden ze eerst niet wegrijden met de patiënt, die naar het ziekenhuis moest. Vervolgens bleef hij zeer langzaam voor de ambulance rijden. Pas toen de ambulance meer ruimte op de weg kreeg, kon die de auto passeren.

De man is aan het eind van de middag aangehouden. Inmiddels is hij vrij, maar hij zal zich later moeten verantwoorden voor de rechter-commissaris. De maximumstraf voor het hinderen van hulpverleners is met ingang van vorige maand omhooggegaan van een naar drie maanden. In de nieuwe wetgeving maakt het voor de strafbaarheid niet meer uit waar het hinderen van hulpverleners gebeurt. In de oude wetgeving was dit nog beperkt tot de openbare weg.