Miljoenenstrop Amsterdam dreigt door afvalcentrale

De gemeente houdt, ondanks dat de stad in het diepste geheim al met tientallen miljoenen over de brug komt, alsnog rekening met een faillissement. Binnen twee maanden moet daarover duidelijkheid zijn.

Simpelweg zijn er drie scenario’s die nu aan de gemeenteraad zijn voorgelegd. De eerste is het overeind houden van de afvalenergiecentrale. Omdat flink geïnvesteerd moet worden, zal dat de stad dat honderden miljoenen kosten. Het tweede scenario, dat niet reëel wordt geacht, is het verkopen van de AEB. In het derde scenario laat de gemeente AEB failliet gaan. De stad is dan schuldeiser.

Gevaarlijke zuren

De financiële problemen komen door de slechte staat van de ’s werelds duurzaamste afvalverwerkingsfabriek. De technische staat van de verbrandingsovens en stoomturbines is om te huilen, iedere minuut gaat minstens tien keer het alarm in de fabriek af en een groot deel van de vierhonderd werknemers is onbekwaam. Ook ontstonden recent grote branden en zijn er lekkages met gevaarlijke zuren. Door de slechte staat van machines en leidingen zijn afgelopen jaren grote risico’s voor het personeel genomen, valt op te maken uit geheime rapporten die De Telegraaf inzag.

Vier van de zes verbrandingslijnen zijn daarom deze week uitgeschakeld en moeten voor tientallen miljoenen worden hersteld.