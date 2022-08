Weer brandkraan opengedraaid in Den Haag: bewoners in zwempak

Buitenland

Watertekort in VK bereikt hoogtepunt: flesjes water op rantsoen in supermarkten

Nederland en de omliggende landen zuchten onder de aanhoudende droogte. Waar in ons eigen land officieel een watertekort is geconstateerd, heeft ook het Verenigd Koninkrijk te maken met deze schaarste. Het is daar zelfs zó extreem dat burgers in paniek waterflesjes hamsteren in de supermarkten.