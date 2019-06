Na rel met Olcay: ’Mijn gewicht zal me worst wezen’

Edith Dohmen is lyrisch over de plussize paspop van Nike. „Ik ben al acht jaar bezig met het wakker schudden van de mode-industrie.”

AMSTERDAM - De modewereld, ooit een onneembaar bastion voor wie er ’anders’ uitziet, kijkt al lang verder dan maatje 36 tot 44. Maar nog niet iedereen is zover. Zo veroorzaakte Olcay Gulsen, oud-eigenaar van het failliete kledingmerk Supertrash, opschudding door in RTL Boulevard met weerzin te spreken over een plussize paspop van sportmerk Nike. De emancipatie van het maatje meer blijkt nog altijd een hypergevoelige kwestie.