Opnieuw demonstraties in Louisville, avondklok verlengd

Bij demonstraties op woensdag, waar duizenden mensen aan meededen, werden twee politieagenten neergeschoten en 127 mensen gearresteerd, met name voor het overtreden van de avondklok die vanwege de protesten is ingesteld.

Politiehoofd Robert Schroeder zei op een persconferentie te verwachten dat de demonstraties de komende dagen nog zullen aanhouden en dat de de avondklok verlengd wordt tot na het weekeinde. Troepen van de Nationale Garde zijn ingezet om de lokale politie te ondersteunen bij het houden van de orde.

Ⓒ AP

Gouverneur Andy Beshear van Kentucky heeft de openbare aanklager in zijn staat opgeroepen alle informatie van het onderzoek naar de schietpartij waardoor Taylor om het leven kwam openbaar te maken. „We zouden alle mensen in Kentucky dat allemaal moeten laten zien, dat evalueren en dan tot de waarheid komen”, zei Beshear.

Drugsdealer

Taylor, een zwarte vrouw, kwam in maart in haar eigen huis door politiekogels om het leven. Haar ex-vriend werd ervan verdacht het appartement te gebruiken als plek om drugs te dealen. Agenten kwamen bij de woning aan met een huiszoekingsbevel. Toen er niet opengedaan werd, braken agenten de deur in en opende de ex van Taylor het vuur. Toen de politie daarop reageerde, werd Taylor fataal geraakt.

Politieagent Brett Hankison, die in juni al werd ontslagen, is niet aangeklaagd voor het doden van Taylor, maar voor het nodeloos in gevaar brengen van haar buren. De andere twee agenten die schoten zouden hebben gelost, worden in het geheel niet vervolgd, zoals al voorspeld werd door juristen. De dood van Taylor is een vooraanstaande zaak geworden voor de Black Lives Matter-beweging, die protesteert tegen racisme en buitensporig politiegeweld.