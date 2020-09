Amerikaanse ambassadeur in China stapt op

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei op Twitter dat Branstad in 2016 door president Donald Trump werd gekozen vanwege „zijn ervaring en goede relatie met China.” De ambassadeur was de gouverneur van Iowa toen Trump hem vroeg om naar China te gaan. Branstad kent de Chinese president Xi Jinping al sinds 1985. Dat was een belangrijke reden voor zijn aanstelling.

China was in 2016 ook blij met de komst van Branstad, maar zijn periode in Peking is vooral gekenmerkt door de felle handelsoorlog tussen China en de VS. De relatie tussen Peking en Washington is de laatste jaren flink bekoeld.

Vorige week wees het Chinese staatsmedium de China People’s Daily nog een ingezonden column van Branstad af. Hij haalde uit naar China en zei dat het land de Amerikaanse openheid misbruikt. Het stuk werd niet geplaatst, omdat de ambassadeur volgens de krant „leugens verspreidde.”