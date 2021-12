Premium Het beste van De Telegraaf

Groningers pakken goedkoopste tankbeurt in Uithuizen vrolijk mee ’Ik zag pomp die 24 cent per liter duurder was’

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Arnout Jonker en gooit met zijn moeder Imca de tank vol. „Beetje mazzel dat ze hier woont.” Ⓒ De Telegraaf

UITHUIZEN - Een litertje euro 95/E10 was in 2021 gemiddeld 1,80 euro in ons land, dus het was doorbijten bij het afrekenen. Maar de ’tankslag’ lijkt in het Noorden net iets beter uit te pakken. In het dorp Uithuizen (gemeente Het Hogeland, provincie Groningen) was het jaargemiddelde bij het populaire tankstation Sakko ’slechts’ 1,655 euro. „Dat scheelt toch!”, lachen noordelijke klanten aan de pomp.