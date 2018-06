Rob Oudkerk (PvdA) doet gooi naar burgemeesterschap Amsterdam

Oudkerk vindt dat de procedure transparantie vereist en deelde daarom zijn sollicitatiebrief openbaar. Hij solliciteerde in 2010 ook al. Ook toen werd hij afgewezen en kreeg Eberhard van der Laan zijn post. Momenteel is Oudkerk voorzitter van de vereniging van schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs.

Angst voor „afwijzing en hoon”

In de brief schrijft hij dat hij zich eerder had voorgenomen niet te solliciteren uit angst voor „afwijzing en hoon.” Oudkerk: „Maar ondanks de angst en ondanks de schaamte is er een innerlijke stem die nooit is verstomd. Noem het een roeping om mijn geboortestad te dienen. Wat ik bijna 25 jaar als huisarts deed of nu doe als voorzitter van de Vereniging van Amsterdamse middelbare scholen. Tenslotte kon ik niet meer om die roeping heen. Ondanks de angst en ondanks de schaamte.”

„Het is mij niet gelukt mijn gezin bij elkaar te houden. Ik was niet trouw. Nu wil ik trouw zijn aan mijn nieuwe geliefde. Niet alleen omdat ik nu weet wat de kosten zijn van ontrouw, maar vooral wat de baten zijn van trouw. Zo wil ik ook Amsterdam en haar inwoners trouw zijn. Trouw en vertrouwen zijn basisvoorwaarden voor dit ambt”, vervolgt hij.

Volgens Oudkerk kan hij de verschillende bevolkingsgroepen „van Turkse advocaat tot joodse restauranthouder, van Oud-Zuidyup tot inwoner van Zuidoost, van Denkstemmer tot FvD-aanhanger” enthousiasmeren en hen verbinden „en zorgen dat wij ons allemaal thuis voelen in onze stad.”

16 vrouwen en 69 mannen doen gooi naar burgemeesterschap

Deze week werd bekend dat er nog eens 16 vrouwen en 69 mannen een gooi doen naar het burgemeesterschap van Amsterdam, nadat de sollicitatieprocedure opnieuw was opengesteld.

Naast namen van oud-wethouder Carolien Gehrels (PvdA) en GroenLinkser Femke Halsema, circuleert ook de naam van burgemeester Onno Hoes (VVD) rond. Hij zou door commissaris van de koning Johan Remkes gepolst zijn om te solliciteren, onder andere vanwege zijn bestuurlijke ervaring in Maastricht. Daarnaast heeft hij de afgelopen tijd profiel opgebouwd als voorzitter van het ’Schakelteam’ verwarde personen, dat een aanpak van mensen met verward gedrag maakt. Hij is momenteel burgemeester van Haarlemmermeer. Hoes trad in 2015 af nadat hij affaires had gehad.