Huis in Rotterdam beschoten, na explosie één nacht eerder

Ⓒ MediaTV

ROTTERDAM - In de Jensiusstraat in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag een woning beschoten, meldt de politie rond 03.40 uur op Twitter. Een politiewoordvoerder bevestigt dat het gaat om hetzelfde pand waar in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.45 uur ook al een explosie plaatsvond. Bij de beschieting raakte niemand gewond.