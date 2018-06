Nieuwsuur diep door het stof

In het onderdeel over de VN-mensenrechtencommissie die tegen opsluiting van migrantenkinderen in Amerika is, werd door Nieuwsuur een toespraak van Trump ’geplakt’ die niets met het onderwerp te maken had. „Dit zijn geen mensen, dit zijn beesten”, lijkt de president te zeggen over migranten. In werkelijkheid had hij dit ooit gezegd over een Mexicaanse jeugdbende.

„Daarbij is een fout gemaakt, die wij zeer betreuren,” schrijft de NOS nu op de eigen site. „Trump bedoelde met 'beesten' specifiek de gewelddadige bendes die actief zijn in Midden-Amerika.”