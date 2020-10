Zo lang moet je mondkapje in de magnetron

Twee minuten op 600 watt moet genoeg zijn om het kapje te desinfecteren. Dat zei arts en microbioloog Wim Ang bij NH Nieuws. „Maar kijk wel uit dat het kapje niet in de fik vliegt!”

Ontsmetten ’kan, het is ook aangetoond. Als je virussen op een stukje stof doet en je stopt dat stukje stof in de magnetron, dan wordt het zo warm, dat de virussen er dood van gaan.’

Bij wegwerp maskers moet je wel uitkijken met de metalen delen: dan krijg je vonken in de magnetron. Je zou dat beugeltje aan de bovenkant er eerst uit moeten peuteren. „Ga dat nu niet doen in de magnetron, want dat is veel meer werk en dan is het ook nog de vraag of ze wel goed blijven."

De wasbare mondkapjes kunnen wel in de magnetron, maar ze kunnen ook in de wasmachine. Dat raadt de arts eigenlijk wel aan in verband met vlekken.