Limburgse fokker opnieuw in de fout: alle honden weggehaald

Inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hebben woensdag 8 september 55 honden, waaronder zo’n 17 pups van verschillende rassen en kruisingen in bewaring genomen. De dieren zijn overgebracht naar een opvangadres waar ze de nodige zorg krijgen.

In februari van dit jaar werden er bij dezelfde fokker, tijdens een gezamenlijke actie met de politie en de NVWA, al 79 honden weggehaald. De honden en puppy’s werden toen onder erbarmelijke omstandigheden gehouden. Aan die situatie was tot dusver niets veranderd.

Verkoop zieke pups

Dit keer trokken de LID-inspecteurs samen op met de politie en werd de hulp van een dierenarts ingeroepen om de gezondheid van de dieren goed te beoordelen. Aanleiding was een melding bij meldpunt 144 over de verkoop van zieke pups. Ze troffen de honden aan in smerige verblijven in schuren en rond het woonhuis. De dieren zaten onder de urine en uitwerpselen en bij veel honden zat de vacht dan ook vol met klitten.

De pups reageerden angstig en de fokteven vertoonden stereotiep gedrag, apathisch bijna. Allemaal tekenen van weinig tot geen socialisatie, onvoldoende beweging en omgang met mensen. Bovendien waren veel honden mager en ziek, ze bleken aan de diarree en er werd Giardia vastgesteld. Giardia is een besmettelijke parasiet die zich zowel bij mensen als bij honden in de darmen nestelt.

Het uitgangspunt bij het toepassen van bestuursrecht is het samen met een eigenaar herstellen van de misstanden op locatie. Dat was volgens de LID-inspecteurs en de dierenarts hier geen optie. Na overleg met overheidsdienst RVO werd besloten om alle dieren onder spoedbestuursdwang in bewaring te nemen. Nog dezelfde middag en avond zijn de dieren opgehaald en naar een opvangadres gebracht waar ze verder onderzocht kunnen worden en de juiste verzorging krijgen.

De zaak wordt voor verdere afhandeling van het bestuursrechtelijk deel overgenomen door RVO, de politie handelt de zaak strafrechtelijk af. Op het moment van schrijven is nog niet te zeggen welke gevolgen dit voor de fokker gaat hebben. Ook is nog niet te zeggen of en wanneer de honden voor adoptie aangeboden gaan worden, daar zijn ze nu sowieso nog niet aan toe.