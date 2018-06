’WK niet op NPO 1’

Ik kan mij niet voorstellen dat dit de wil is van het grootste deel van onze bevolking. Waarom niet uitzenden op NPO 3, de slechts bekeken jongerenzender. Ja, hoor ik u zeggen, het is kiezen tussen twee kwaden: een maand lang herhalingen of een maand lang voetbal. Nou geef mij maar het eerste.

D. Sanders, Duiven