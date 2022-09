Dagverslag | Racefans genieten op terrein van Grand Prix Zandvoort

ZANDVOORT - Op de eerste dag van het Formule 1-weekend was het druk in Zandvoort. Het circuit in de kustplaats ontving in totaal meer dan 50.000. In dit dagverslag kunt u de live berichtgeving vanuit de badplaats teruglezen.