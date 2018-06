Nieuwe bemanning naar ruimtestation ISS

Alexander Gerst gaat voor de tweede keer de ruimte in, en ook de vorige keer was tijdens een WK voetbal. Gerst zag toen vanuit de ruimte hoe zijn land wereldkampioen werd. Hij had een shirt van die Mannschaft meegenomen naar het ruimtestation. Voor aanvang van dat WK had Gerst in een filmpje een wedstrijd ruimtevoetbal gespeeld met twee Amerikaanse collega's, inclusief zwevende omhalen.

In het ISS zitten nu twee Amerikanen en een Rus. Drie andere bemanningsleden (een Rus, een Amerikaan en een Japanner) keerden zondag veilig terug op aarde. Zij hadden een voetbal bij zich, die mogelijk een rol krijgt bij de opening van het WK volgende week.