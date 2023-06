Door de bouw van deze wegen gaat een streep vanwege stikstof

Harbers steekt 4 miljard euro - dat bedoeld was voor de nieuwe wegprojecten en drie vaarwegen - in groot onderhoud van andere infrastructuur. Volgens de VVD-bewindsman gaat het simpelweg niet lukken om de geplande wegenbouw uit te voeren. Zo is er te weinig stikstofruimte, maar is er ook een tekort aan arbeidskrachten. En door de stijgende prijzen in de bouw komt Harbers ook geld tekort om alle plannen uit te voeren.

’Voelt heel dubbel’

„Dit voelt heel dubbel”, zegt Harbers over het uitstel. „Het is teleurstellend, omdat we deze projecten nodig vinden en willen aanleggen. Aan de andere kant zien we ook dat het op korte termijn niet kan. Dit besluit is ook positief, omdat we het geld nu kunnen uitgeven aan broodnodig onderhoud en het niet op de plank laten liggen.”

Harbers maakte in maart al bekend dat hij de nieuwbouw van infrastructuur al flink moet terugschroeven. Nu is er ook duidelijkheid over welke projecten de dupe worden van het gebrek aan geld en stikstofruimte. Het gaat bijvoorbeeld om de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal in het oosten van het land. Daar zijn veel zorgen over de veiligheid van de weg, omdat er geen duidelijke belijning is en bomen dicht langs de weg staan.

Ook de aanpak van de A4 Haaglanden richting de N14 gaat niet door. Het traject was een van de filetoppers van het afgelopen jaar. „En de drukte wordt de komende jaren alleen maar groter”, waarschuwt Rijkswaterstaat op de eigen site: zonder ingrijpen ’krijgen Den Haag en omliggende steden de komende decennia te maken met grote verkeersknelpunten’. Harbers hoopt dat de projecten later alsnog opgepakt kunnen worden.

De volgende auto- en vaarwegen worden voorlopig niet op de schop genomen:

o N35 Wijthmen – Nijverdal

o A9 Rottepolderplein

o A58 Breda – Tilburg

o A27 Zeewolde – Eemnes

o A15 Papendrecht – Gorinchem

o A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught

o Rijksbijdrage Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

o Innovaties A58 Annabosch – Galder

o Innovaties A58

o A67 Leenderheide – Geldrop

o A1/A35 Knooppunt Azelo – Buren

o A1/A30 Barneveld

o A4 Haaglanden – N14

o A1/A28 Knooppunt Hoevelaken

o Volkeraksluizen

o Kreekraksluizen

o Vaarweg IJsselmeer – Meppel