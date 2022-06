FDF-voorman: Joden moeten het zich niet persoonlijk aantrekken

De Kwestie: ’Dier als orgaandonor voor de mens?’

Het is nog toekomstmuziek, maar de techniek is al vergevorderd en de discussie inmiddels in volle gang: moet dierorgaantransplantatie worden toegestaan om het tekort aan orgaandonoren op te lossen? Is het juist om in een varken een donornier te kweken voor de mens?