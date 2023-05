Horloge van ruim 100.000 euro in beslag genomen bij doorzoekingen Oostzaan

Aanleiding voor het onderzoek waren meldingen aan de FIU (Financial Intelligence Unit) van ongebruikelijke transactie bij het bedrijf van de man. Het vermoeden is dat via constructies geld wordt witgewassen voor (drugs)criminelen.

Handel in auto’s

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat niet alle transacties van dit autobedrijf terug te zien zijn op de zakelijke bankrekeningen. Daarnaast is het onduidelijk of alle transacties betrekking hebben op de handel in auto’s.

De verdenking is dat er betalingen met grote contante geldbedragen zijn gedaan die niet zijn gemeld bij de FIU. Eerder kwam de verdachte al in beeld toen hij een financiële constructie aanging met een drugscrimineel.