Protestclub Hongkong blaast bijna laatste adem uit

De Chinese Communistische Partij (CCP) censureert alle verwijzingen naar het bloedbad op 4 juni 1989 in de hoofdstad. Hongkong was een van de weinige plekken in China waar de slachtoffers jaarlijks herdacht werden. Vorig jaar kreeg Hongkong Alliance echter voor het eerst geen toestemming voor de herdenking, omdat er vanwege het coronavirus een verbod heerste op samenscholing. Tienduizenden mensen zijn toch op komen dagen om een kaarsje aan te steken in het Victoria Park, waar de herdenking altijd plaatsvindt.

Dat vindt de rechtbank in Hongkong onverantwoordelijk. Door het verbod te negeren zouden de beklaagden de gezondheid van hun stadsgenoten onnodig in gevaar hebben gebracht. „Ze zijn zo arrogant geweest om ten onrechte te geloven dat hun missie belangrijker is”, aldus de rechter. Van de veroordeelde activisten zijn zes mensen betrokken bij Hongkong Alliance.

Protestclub

De Hongkongse organisatie heeft jarenlang opgeroepen tot het einde van de „éénpartij-dictatuur” van de CCP. Een uitspraak die onder de nationale veiligheidswet tot een levenslange celstraf zou kunnen leiden. Eerder deze maand zijn vier leiders van Hongkong Alliance gearresteerd, omdat de organisatie weigerde gedetailleerde informatie over haar leden aan de Hongkongse politie te overhandigen. Ook is de politie een museum binnengevallen waar de prodemocratische organisatie tentoonstellingen hield ter ere van slachtoffers van het bloedbad in 1989.

Verwacht wordt dat Hongkong Alliance zichzelf als een van de laatste activistische organisaties in Hongkong elk moment zal opheffen. „De situatie in Hongkong is het afgelopen jaar in rap tempo achteruit gegaan. Toch denk ik dat Hongkongers een manier zullen vinden om op te blijven komen voor waar wij in geloven”, aldus Richard Tsoi van Hongkong Alliance.