Dringen voor vakantie in eigen land: ’Vol is vol’

Gasten van ’glamping’ For-rest vermaken zich met een potje schaak. Ⓒ Rias Immink

Het is dringen voor vakantiegangers in eigen land. Op veel campings zijn alle plekken bezet, bungalowparken zitten nagenoeg vol en wie nu op populaire plekken, zoals aan de kust of op de Veluwe iets wil boeken, moet er snel bij zijn. ,,De telefoon staat roodgloeiend.”