’Talmen met verlagen AOW-leeftijd’

Het kabinet en in het bijzonder minister Koolmees zouden eens uit hun ivoren toren moeten stappen en naar de realiteit durven kijken: voor veel ouderen is er geen passend werk op dit moment. Daar komt bij dat veel ouderen nog voldoende creatief en energiek zijn voor andere hoogst noodzakelijke activiteiten, zoals mantelzorg, vrijwilligerswerk in streekmusea, bij culturele instellingen, sportverenigingen en dergelijke! Het wordt maatschappelijk zwaar onderschat hoeveel prachtige activiteiten alleen kunnen bestaan vanwege die creatieve vakmensen die ergens tussen hun 59e en 65e mochten stoppen met regulier werk! Waar Mark Rutte zomaar 1,3 miljard euro weg gaf aan dividendvrijstelling voor multinationals, zou 1,5 miljard euro voor verlaging van de AOW-leeftijd ineens niet economisch verantwoord zijn? Zijn multinationals dan zo veel belangrijker voor het kabinet dan het eigen volk?

A.H. Casteleijn,

Aardenburg