Actie tegen mondkapjes bij school, politie haalt vader weg

„Hiermee zitten ze aan onze kinderen. Dat laat ik niet toe”, zei Mourik eerder. Hij spreekt van ’kindermishandeling’ en riep ook andere ouders op actie te voeren.

Nadat de vader had aangegeven een toespraak te willen houden bij de school, werd een noodverordening ingesteld, schrijft de Leeuwarder Courant. Mourik mocht alleen bij het Victoria Park Wolvega (drafbaan) protesteren maar weigerde dat.

Het is niet de eerste keer dat Mourik, volgens het AD een bekende van Viruswaarheid-voorman Willem Engel, ’intimiderend gedrag vertoont jegens medewerkers van onze school’, stond in een brief ondertekend door de rector van de school.

Rond Mourik had zich maandagochtend een groepje boze ouders gevormd. Die zijn allen door de politie weggeleid naar het Victoria Park, waar ze op de parkeerplaats verder mogen demonstreren. Volgens Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant werd hij opgepakt, de politie heeft dat nog niet bevestigd.