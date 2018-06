Spanje krijgt ’eurofiel’ als economieminister

Haar laatste baan daar was directeur-generaal Begroting onder commissaris Günther Oettinger. Met een EU-topambtenaar aan het roer voor de financiën lijkt de wisseling van de regering in Madrid niet op de ’eurosceptische omwenteling’ in Rome.

Twee partijen die de schuld van een heleboel problemen aan de EU en de euro geven, de Vijfsterrenbeweging (M5S) en de Lega, hebben daar begin deze maand een meerderheidsregering geïnstalleerd.

Naar het zich laat aanzien telt de nieuwe Spaanse regering die Sánchez aan de koning presenteert, meer vrouwen dan mannen. Nadia Calviño wordt bijvoorbeeld in haar beleid terzijde gestaan door María de Jesús Montero, de nieuwe minister van ’Hacienda’ (Begroting). Zij moet erover waken dat er zuinig wordt omgesprongen met het overheidsgeld, ook door de regionale overheden.

Het Spaanse kabinet heeft nog iemand uit de Europese top in de gelederen. De voormalige voorzitter van het Europese Parlement, de Catalaan Josep Borrell, is straks de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken.