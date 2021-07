Nederlandse advocaat opgepakt in Turkije voor ’beledigen partijgenote Erdogan’

Volgens Tubantia werd de Almelose advocaat aangehouden voor de belediging van parlementariër Tuba Vural Çokal uit Antalya. De vrouw is lid van de AK-partij van president Erdogan. Ze zou in maart vorig jaar al aangifte hebben gedaan tegen Mercanoglu voor belediging.

Onduidelijk is op welke manier de parlementariër beledigd zou zijn. „Ik ken haar niet eens”, zegt Mercanoglu tegen Tubantia. „Dus zo heel actief zal ze ook niet zijn.” Mercanoglu werd vrijdag al voorgeleid, maar mag de zaak in vrijheid afwachten. Het is niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt.

De aanhouding wordt ook bevestigd door de Nederlandse orde van advocaten. „Wij vinden de arrestatie volstrekt ontoelaatbaar”, reageert een woordvoerder. „We hebben hem hulp aangeboden en weten dat hij wordt bijgestaan door een Turkse advocaat. Inmiddels is hij wel op vrije voeten.”

Het kantoor van Mercanoglu wil niet inhoudelijk reageren op vragen.