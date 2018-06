LIVE: Spoeddebat over asielkrakers

Een bewoner probeert de uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here tegen te houden na een poging het gebouw te kraken na het verlaten van hun gekraakte woningen in de Rudolf Dieselbuurt. Ⓒ ANP

Amsterdam - De Amsterdamse gemeenteraad is in een spoeddebat bijeen vanwege de voortdurende kraakacties door illegalen van We are Here. De Amsterdamse wethouder en locoburgemeester Rutger Groot Wassink moet tekst en uitleg geven.