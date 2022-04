Premium Het beste van De Telegraaf

Prijs gasfles voor kampeerders explodeert Run van kampeerders op campinggas: 'tien flessen in één keer'

Door Jan Westera

GRONINGEN - Koken en verwarmen tijdens een kampeertrip dit paasweekeinde of in de meivakantie is een stuk duurder geworden. De prijs van een gasfles voor camper, tent of caravan is met 50 tot 70 procent gestegen.