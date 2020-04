Drugspost neemt hoge vlucht

De inzet van speciale politiehonden bij het onderscheppen van poststukken met drugs is niet nieuw. Maar juist nu is dit middel ook nodig, omdat creatieve criminelen boeken met hun waar erin opsturen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - De opsporing is complexer, rechercheurs worden geconfronteerd met nieuwe vormen van criminaliteit en er ligt op het gebied van openbare orde en veiligheid een grote uitdaging. De coronacrisis heeft een grote impact op de opsporing, het werk van de politie en de criminaliteit. Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond vertelt over inventieve criminelen, meer coke per post en het gevaar dat kleeft aan het veel intensievere gebruik van het internet in coronatijd.