Regeling klokkenluiders slachthuizen België

Weyts gaf opdracht de slachthuizen door te lichten na een aantal schandalen vorig jaar, onder meer in een varkensslachthuis in Tielt dat tijdelijk dicht moest nadat in het geheim gevallen van zware dierenmishandeling waren gefilmd. Daarnaast komt er een wettelijke basis om camerabeelden te kunnen gebruiken als bewijsvoering.

De onderzoekers vonden geen grote of systematische schendingen van het dierenwelzijn maar zagen in elke fase van het verwerkingsproces tekortkomingen. In zeven van de elf bezochte runderslachthuizen raakten niet alle dieren bij een eerste schot buiten het bewustzijn. In alle slachthuizen werd een elektrisch apparaat gebruikt om runderen vooruit te drijven, terwijl het gebruik van stroomstoten alleen als laatste middel is toegestaan.

