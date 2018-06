Peugeot 508 SW: anders gevormd dan voorheen

Voor de sedan-variant heeft de designafdeling van Peugeot gekozen voor een coupé-silhouette, want dat is de laatste trend op ontwerpgebied voor sedans. De vraag naar vierdeursmodellen loopt terug en de stap vanuit de fabrikant naar een coupédesign is een middel om de vierdeurs types populair te houden. Het geeft in het geval van de 508 de auto -zeker in combinatie met het brede front en de relatief smalle achterzijde- een dynamisch lijnenspel.

Raamomlijsting

Voor de SW-variant heeft de ontwerpafdeling van Peugeot die designstijl doorgetrokken. Ook hier ligt de daklijn liefst zes hele centimeters lager dan bij zijn voorganger. Om de in- en uitstap niet ten koste te laten gaan van de lagere daklijn hebben de portieren geen raamomlijsting. Door de drie centimeter toegenomen lengte komt het overall-design langgerekt over. Om de lijn niet te verstoren is de antenne in de achterruit verwerkt.

Kleinere bak

Peugeot claimt dat de hoofdruimte op het niveau van de concurrentie ligt, maar achter de tweede zitrij lever je wel in. De bagageruimte van de 4,78 meter lange stationwagon meet met 520 liter precies 40 liter minder dan die van de vorige 508 SW. De Franse autobouwer monteert een zogeheten Magic Flat-achterbank, waarmee je de twee ongelijke rugleuningen vanuit de laadbak kunt omklappen. De ruimte die dan voorhanden is meet 1780 liter. Peugeot levert optioneel een achterklep die zich handsfree laat bedienen en elektrisch scharniert.

Plug-in hybride

Bij de marktintroductie is de 508 SW in verschillende uitrustingsniveaus verkrijgbaar, inclusief het sportieve topmodel GT. Voor de aandrijving is keuze uit drie motoren. Het benzine-aanbod bestaat uit een 1,6 liter viercilinder met 180 of 225 pk. Beide krachtbronnen zijn gekoppeld aan een automaat met acht verzetten. Voor de veelrijders biedt Peugeot de stationwagon aan met een 1,5 liter viercilinder met 130 pk (6-handbak en 8-trapsautomaat) en een 2,0 liter dieselmotor met 160 en 180 pk. Beide twee-punt-nul-motoren beschikken over een automatische transmissie. Later volgt een krachtigere benzineversie, terwijl ook een plug-in hybride-aandrijflijn zijn intrede maakt.

Autosalon van Parijs

Prijzen van de in het Franse Mulhouse geproduceerde 508 SW volgen in een later stadium. Peugeot presenteert de nieuwe 508 SW op de Autosalon van Parijs, die begin oktober wordt gehouden. De berline staat dan net bij de dealer. Op de SW is het vervolgens tot januari 2019 wachten voordat de levering start. Na de 508 berline en 508 SW komt Peugeot nog met een vierdeurs sedan met traditioneel lijnenspel. Deze variant komt echter niet voor Europa beschikbaar. Hij is bedoeld voor China.

