Ook escorts en rijsinstructeurs moeten stoppen

Daarin staat ook vermeld wie de uitzonderingen vormen op het verbod op samenkomsten. Zo mag het parlement blijven vergaderen, evenals de gemeenteraad omdat dit ’wettelijk verplicht’ is. ’Samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties’ mogen ook doorgang vinden, mits het gaat om maximaal honderd personen. Bij uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen mogen nog maximaal 30 mensen aanwezig zijn, evenals bij samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard.

De mededeling verscheen dinsdagavond op de site van de Rijksoverheid, terwijl de Tweede Kamer nog niet geïnformeerd was. Ook betrokken organisaties blijken verrast door de lijst met instructies van de overheid. Woensdagochtend ontbrak een brief van het kabinet met uitleg nog steeds op de website van de Tweede Kamer. Dit is ongebruikelijk, omdat het parlement formeel als eerste moet worden ingelicht.

Contactberoepen

Casino’s en speelhallen worden gesloten voor zover dat nog niet het geval is. Duidelijk was al dat kappers en nagelsalons voorlopig niet meer open kunnen. Andere ’contactberoepen’ zoals masseurs en escorts moeten nu eveneens stoppen. Dat geldt ook voor rijinstructeurs, een beroepsgroep waar de afgelopen tijd toenemende onrust was omdat het in acht nemen van anderhalf meter afstand door hen in de praktijk niet mogelijk is.

Voor winkels, markten en openbaar vervoer waarschuwt het kabinet dat ze gesloten dan wel beëindigd worden als de afstandsregels niet in acht worden genomen. Dat geldt ook voor vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden. Ook als het nog niet druk is, maar dit wel dreigt te gebeuren.

Groepsvorming

Groepsvorming van drie of meer mensen in de publieke ruimte wordt verboden als personen niet meer dan anderhalve meter afstand houden, mits ze geen gezamenlijk huishouden vormen. Er is volgens het kabinet ook geen sprake van groepsvorming als kinderen met elkaar spelen als er ouders of voogden toezicht houden. Laatstgenoemden moeten wel onderling anderhalve meter afstand bewaren.

Uiterlijk 6 april besluit het kabinet of de maatregelen verder doorgang zullen vinden. Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) heeft laten weten dat scholen mogelijk langer dicht blijven als dat nodig is. Evenementen waarvoor een vergunning nodig is zijn in ieder geval tot 1 juni verboden.