Vader schiet eigen zoon dood

De 50-jarige man had zijn 14-jarige zoon met de auto naar de avondschool gebracht in het Zuid-Afrikaanse Ennerdale. Hij deed de deur van binnen op slot en viel in slaap.

Toen de zoon een paar uur later aan de passagierskant op het raampje tikte, schrok de vader wakker, greep zijn pistool en schoot direct.

Pas toen realiseerde hij zich dat hij zijn eigen zoon had neergeschoten. De jongen overleed op weg naar het ziekenhuis in de ambulance. De vader is gearresteerd voor moord.