’Stroomstoring Schiphol niet goed’

Dat blijkt na een tussenrapportage van TNO over de oorzaken en maatregelen, die vandaag is verschenen ter lering, vooral voor intern gebruik op Schiphol.

Een kortstondige spanningsdip in het hoogspanningsnet van TenneT leidde tot een onderbreking van de stroomvoorziening op een deel van Schiphol. Daardoor viel een aantal belangrijke operationele processen op Schiphol uit, met urenlange vertragingen van vluchten tot gevolg.

Veroorzaakt door een opeenvolging van gebeurtenissen

Schiphol heeft TNO opdracht gegeven onderzoek uit te voeren. „De verstoring van kritieke operationele processen op de luchthaven is volgens TNO veroorzaakt door een opeenvolging van gebeurtenissen in de stroomvoorziening en het datanetwerk. Zo kende een noodstroominstallatie in Terminal 3 afwijkende instellingen ten opzichte van andere noodstroomvoorzieningen, stonden drie groepen niet goed ingesteld en is de maximale belasting overschreden”, aldus Schiphol in een reactie.

Na herstel van de stroomvoorziening stuitte Schiphol volgens een woordvoerster op problemen in het datanetwerk. „Dit als gevolg van een verbindingselement dat verkeerd aangesloten was op de stroomvoorziening en hierdoor niet goed functioneerde. Op een andere switch deed zich een softwareprobleem voor, waardoor een deel van het datanetwerk tijdelijk uitviel”, vertelt ze.

Maatregelen

Schiphol heeft volgens haar direct maatregelen genomen om deze problemen op te lossen. Zo is bijvoorbeeld de betreffende noodstroominstallatie in Terminal 3 vervangen en vervolgens getest, en zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in het datanetwerk.

„Hoewel het onderzoek nog loopt, is het duidelijk dat er ook bij Schiphol een aantal zaken niet goed zijn gegaan. Met vervelende gevolgen voor passagiers en de luchtvaartmaatschappijen. Schiphol betreurt dat en doet er alles aan om herhaling te voorkomen.”

Voorkomen en risico’s verlagen

In de volgende fase van het onderzoek zal TNO ook kijken naar de achterliggende oorzaken en aanbevelingen doen om herhaling te voorkomen of het risico daarop te verlagen. Het totale onderzoek wordt naar verwachting eind deze zomer afgerond.