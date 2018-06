Vermoorde journaliste Kim Wall bijgezet

De moord, gepleegd in augustus vorig jaar, schokte binnen- en buitenland mede omdat Madsen heeft geprobeerd het lijk in stukken in zee te laten verdwijnen. Lichaamsdelen zijn in de loop van de tijd weer opgedoken. Madsen is tot levenslang veroordeeld.

De uitvaartplechtigheid was afgelopen vrijdag bij Trelleborg in het uiterste zuiden van Zweden. De moeder van Wall heeft dit woensdag aan een Deense krant laten weten.