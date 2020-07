Vete om vredespaleis

Daarmee lijkt een patstelling ontstaan. De stichting zit immers financieel aan de grond, ook omdat door de coronacrisis bepaalde inkomsten zijn weggevallen. Het kabinet overweegt de subsidie aan de stichting tijdelijk te verhogen.

Intussen moeten het Internationaal Gerechtshof en het Permanent Hof van Arbitrage in de zomer van 2022 op zoek naar een ander onderkomen. Het is volgens minister Blok (Buitenlandse Zaken) namelijk ’niet verantwoord’ de gerechtshoven nog voor langere tijd in het Vredespaleis te laten werken. Dat gebouw kampt immers met achterstallig onderhoud. Door brand- en asbestgevaar en gebrekkige beveiliging kan de veiligheid van de medewerkers volgens het Rijksvastgoedbedrijf niet meer worden gewaarborgd.

Het is de bedoeling dat de gerechtshoven na de renovatie zo snel mogelijk terugkeren naar het Vredespaleis. Blok hoopt daarom dat het conflict met de Carnegie Stichting snel is opgelost.

De Carnegie Stichting, opgericht in 1904, beheert behalve het Vredespaleis ook de internationale juridische bibliotheek. Daarnaast is de stichting ook gastheer voor beide gerechtshoven. De VVD-bewindsman wijst erop dat die functies blijven bestaan nadat het eigendom van het Vredespaleis is overgedragen aan de Staat.