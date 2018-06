Tóch nog Alpe d’HuZes voor Tim

Eind goed al goed: Tim kan alsnog meefietsen. Ⓒ De Telegraaf

Amsterdam - Tim Vermeulen is zielsgelukkig. Hij kan toch deelnemen aan goededoelentocht Alpe d’HuZes in Zuid-Frankrijk. Het plan van de 10-jarige om geld op te halen voor de strijd tegen kanker dreigde in duigen te vallen, omdat zijn fiets op de Franse camping werd gestolen. Dankzij een bliksemactie van een fabrikant, heeft hij op de valreep een nieuwe fiets gekregen.