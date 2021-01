Eerste relschopper Museumplein krijgt celstraf en boete: ’Ik voelde me machtig’

Dat zijn stenen over de hoofden van de agenten heen gingen en er niemand gewond raakte, was meer geluk dan wijsheid, betoogde de officier van justitie. Die eiste 6 maanden onvoorwaardelijke celstraf, waarvan 1 maand voorwaardelijk, gezien de zwaarte van de feiten. H.’s advocaat vond dat een te zware eis, die zijn cliënt „met zijn lage IQ van 57” tot zondebok zou maken. H. zelf werd emotioneel en zei: „Zo’n zware straf gaat mij niet beter maken. Dan raak ik alles kwijt en gooien ze me op straat.”

Boete en celstraf

De rechter woog de persoonlijke omstandigheden van H. mee bij het bepalen van de strafmaat en legde uit dat hij met aftrek van voorarrest nog maar 25 dagen hoeft te zitten. H. raakt daardoor niet zijn woning en werk kwijt. Hij moet wel afkicken van harddrugs en zich houden aan de avondklok. Doet hij dat niet, dan moet hij het voorwaardelijk deel van zijn straf toch uitzitten.

H. moet ook 500 euro betalen vanwege schade aan het straatmeubilair.

Op 17 januari zou H. bij een vriend gaan kijken naar de wedstrijd Ajax-Feyenoord. In plaats daarvan kwam hij met een groep van tien vrienden terecht op het Museumplein, waar een demonstratie gaande was. Hij was onder invloed van drank en drugs, waardoor hij agressief werd, zo zei hij tijdens de zitting.

’Ik voelde me machtig’

Hij erkende dat hij stenen had gegooid: „Ik voelde me machtig, een soort sterk leger, daarom gooide ik die stenen.” Hij wilde dat niet alleen verklaren door zijn drank- en drugsgebruik, maar verwees ook naar een geestelijke beperking, waardoor hij niet goed de gevolgen van zijn daden kan overzien. Kort na zijn aanhouding verklaarde hij dat hij zich ook ’happy’ voelde, wat de rechter een vreemde woordkeus vond.

Verder zei hij: „Ik ben geen hooligan” en zei te willen samenwerken met de reclassering om niet meer in de problemen te komen en van de drugs af te komen: „Ik wil dit niet meer.”

Verstandelijke beperking

Tijdens de zitting bleek dat H. een lichte verstandelijke beperking heeft en antipsychotica slikt. Hij wordt begeleid door een zorgorganisatie en de huisarts en werkt via een sociaal leer- en werkbedrijf.

Op 17 januari waren op het Museumplein 2500 mensen bijeen, zowel betogers tegen de coronamaatregelen als relschoppers. Het liep uit op een heftige confrontatie tussen betogers en politie. H. is een van de (intussen) 144 verdachten die in verband met deze ongeregeldheden zijn opgepakt. Hij moet zich als eerste verantwoorden bij de snelrechter.