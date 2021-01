LIVE | Eerste verdachte Museumpleinrellen voor snelrechter: ’Ik voelde me machtig’

Onze rechtbankverslaggever Saskia Belleman is aanwezig in de rechtszaal. Volg haar live-verslag onderaan dit bericht.

H. wordt verdacht van openlijke geweldpleging, zoals grote straatstenen gooien naar de politie. Hij gaf dat toe: „Ik voelde me machtig, een soort sterk leger, daarom gooide ik die stenen.” Hij wilde dat niet alleen verklaren door zijn drank- en drugsgebruik, maar verwees ook naar een geestelijke beperking, waardoor hij niet goed de gevolgen van zijn daden kan overzien. Kort na zijn aanhouding verklaarde hij dat hij zich ook ’happy’ voelde, wat de rechter een vreemde woordkeus vond.

Verder verklaarde hij: „Ik ben geen hooligan” en zei te willen samenwerken met de reclassering om niet meer in de problemen te komen: „Ik wil dit niet meer.”

Tijdens de zitting bleek dat H. een lichte verstandelijke beperking heeft en antipsychotica slikt. Hij wordt begeleid door een zorgorganisatie en de huisarts en werkt via een sociaal leer- en werkbedrijf.

Op 17 januari waren op het Museumplein 2500 mensen bijeen, zowel betogers tegen de coronamaatregelen als relschoppers. Het liep uit op een heftige confrontatie tussen betogers en politie. H. is een van de (intussen) 144 verdachten die in verband met deze ongeregeldheden zijn opgepakt. Hij moet zich als eerste verantwoorden bij de snelrechter.

Zaken Den Haag, Middelburg en Breda

Snelrechters in Den Haag, Middelburg en Breda hebben woensdag cel- en taakstraffen opgelegd aan mensen die wegens betrokkenheid bij de avondklokrellen zijn opgepakt. De gepleegde delicten varieerden van het plegen van geweld tot opruiing.

In Den Haag veroordeelde de rechter een 19-jarige man tot twee maanden cel wegens het gooien van een steen naar een politiebus. De Hagenaar werd opgepakt tijdens rellen afgelopen maandag in de Haagse Schilderswijk.

De snelrechter in Middelburg legde in twee zaken drie weken cel op, waarvan twee weken voorwaardelijk, naast een werkstraf van zestig uur, wegens het verspreiden van opruiende berichten. De rechter sprak het tweetal uit Goes vrij van het zwaardere delict opruiing.

Twee anderen, eveneens afkomstig uit Goes, kregen twee weken cel (waarvan twaalf dagen voorwaardelijk) en dertig dagen cel (waarvan veertien dagen voorwaardelijk). Ook zij kregen daarnaast een werkstraf van zestig uur. De rechter verklaarde ook in hun geval het verspreiden van opruiende berichten bewezen.

In Breda kreeg een 35-jarige man uit Bavel vier maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk, wegens opruiing. Hij riep via Facebook mensen op die tegen de avondklok zijn te verzamelen op een plek in Breda.

Uitspraak

Snelrecht wordt vaker toegepast als de situatie het toelaat. De snelrechter is een politierechter, die kleinere strafzaken afhandelt waarvoor maximaal twaalf maanden celstraf wordt geëist. Vrijwel altijd volgt direct mondeling uitspraak.

Volgens het OM staat vrijdag nog een verdachte in Amsterdam terecht. Deze 36-jarige man uit Almere zou tegen het schild van de ME hebben getrapt. Een foto van de ’flying kick’ van deze man werd in de media breed verspreid. Begin maart moeten nog zeven mensen bij de politierechter verschijnen. Dat zijn geen snelrechtzittingen.