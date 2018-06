Vrouw van 100 overleden na overval op straat

Dat schrijft The Guardian. Zofija Kaczan ging eind mei naar de kerk, toen ze van achteren werd aangevallen, op de grond werd geduwd, en met meerdere verwondingen achterbleef: een gebroken nek, gebroken jukbeen, en wonden in het gezicht.

Aanvankelijk leek het erop dat het slachtoffer van de laffe straatroof, waar in Engeland veel woede over is, goed zou herstellen. Die hoop bleek ijdel.

„Dit is een absoluut vreselijke misdaad”, zegt Darren De’ath, die het onderzoek leidt. „Mevrouw Kaczan was een geliefd onderdeel van de gemeenschap. Dat ze op deze manier is aangevallen, is vreselijk.