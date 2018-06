Messenzwaaier op Grote Markt in Den Haag opgepakt

Archieffoto van het terras op de Grote Markt in Den Haag. Ⓒ ANP

DEN HAAG - In Den Haag is een man aangehouden die schreeuwend met een mes op de Grote Markt liep. Voor hij het mes op de grond gooide en zich liet meenemen door agenten, zette hij het mes even op zijn eigen keel. Veel mensen zagen het voorval aan het begin van de middag gebeuren want het was druk op de terrassen van de Grote Markt, aldus de politie.