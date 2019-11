Artsen vrezen voor leven Assange

Assange zit momenteel opgesloten in de zwaarbewaakte Belmarsh-gevangenis in Londen. Hij probeert zijn uitlevering aan de Verenigde Staten te voorkomen. De oprichter van de klokkenluiderssite maakte een verwarde indruk toen hij eind oktober voor de rechter verscheen. Hij leek onder meer moeite te hebben zijn geboortedatum te herinneren.

Meer dan zestig artsen uit landen als de VS, Australië, Zweden, Italië, Duitsland en Polen hebben nu de noodklok geluid in een brief aan de Britse minister Priti Patel (Binnenlandse Zaken). Ze schrijven dat er dringend gekeken moet worden naar zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid. „De medische situatie is urgent. Er is geen tijd te verliezen.”