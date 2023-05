Amsterdam en Den Haag sluiten panden Suri-Change na explosies

De burgemeesters van de steden sluiten de panden omdat de openbare orde in het geding is, er gevaar voor herhaling bestaat en er een strafrechtelijk onderzoek loopt tegen Suri-Change.

Amsterdam sloot eerder al drie vestigingen: een aan de Bijlmerdreef (Zuidoost), een op de Eerste van Swindenstraat (Oost) en een op de Jan Evertsenstraat (West). Daar waren vorige week explosies, bij een van de kantoren zelfs in twee opeenvolgende nachten. Maandag is bekendgemaakt dat de overige panden die in gebruik waren, ook worden gesloten voor zes maanden.

Bij het Haagse filiaal in De Heemstraat ontplofte in de nacht van zondag op maandag iets waardoor de voordeur schade heeft opgelopen. In Rotterdam was het pand van Suri-Change aan de West-Kruiskade zondagochtend vroeg het doelwit. Daar raakte door een ontploffing de deur ontwricht. Er werd een verdachte gezien die naderhand is weggerend. Naar deze persoon wordt gezocht.

De Rotterdamse locoburgemeester Robert Simons besloot zondag de twee filialen van Suri-Change in de stad te sluiten, voor de duur van minimaal 3 maanden. Het gaat om de vestiging aan de West-Kruiskade en die op de Dordtselaan.

Suri-Change kwam in het nieuws omdat op 27 maart in Rotterdam, Barendrecht en Rhoon vijf personen werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit de cocaïnehandel. Het onderzoek richt zich op criminele geldstromen die via dit bedrijf zouden plaatsvinden, waarbij een van de verdachten gebruik zou hebben gemaakt van een crimineel financieel netwerk in Nederland, Slowakije en Suriname. Suri-Change was de afgelopen dagen niet bereikbaar voor commentaar.

In De Telegraaf zegt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond dat een landelijk rechercheteam de reeks explosies moet gaan onderzoeken. „We hollen nu achter de feiten aan. De informatiepositie in deze netwerken moet beter. Hier moet de focus landelijk compleet op komen te zitten.”