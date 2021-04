Binnenhof woedend over bonus Air France KLM-topman Ben Smith

„Wij zijn tegen die bonus”, reageert demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën). „Bonussen en uitkeren van dividend vinden wij niet verenigbaar met steun.”

Nederland is aandeelhouder van Air France KLM, maar een eerdere poging om het uitdelen van royale beloningen aan de top in Parijs te voorkomen is gestrand. In eigen land heeft Hoekstra wel een harde afspraak met KLM: geen bonussen, geen dividend. De actie van het moederconcern heeft volgens de CDA-bewindsman geen gevolgen voor eventuele toekomstige hulp aan KLM.

De Tweede Kamer eist opheldering. VVD-Kamerlid Eelco Heinen vraagt zich af of het niet indruist tegen Europese steunregels. De liberaal heeft er geen goed woord voor over: „Mayday mayday roepen en bonus toepen, dat is totaal ongepast in deze moeilijke economische tijd voor het bedrijf en personeel.”

De SP wil de blauwe zwaan het liefst afscheiden van de Fransen en KLM nationaliseren. SP-leider Lilian Marijnissen is woest: „Duizenden ontslagen, onzekerheid op de werkvloer, maar de bonussen aan de top gaan natuurlijk gewoon door.”

’Hoekstra aandeelhouder?’

De PvdA vraagt zich af wat de invloed van Hoekstra is als aandeelhouder . „Er is niks van te merken”, zegt Kamerlid Henk Nijboer. „Bonussen uitdelen aan de top terwijl medewerkers worden ontslagen is amoreel en onverdedigbaar.”