OM eist taakstraf en boete voor drama mestsilo

Volgens het OM hebben de man en zijn bedrijf voor niet voldoende veiligheid voor werknemers gezorgd. Daardoor kwamen in juni 2013 twee van hen om het leven toen ze een mestsilo reinigden in het Friese Makkinga. Ook de zoon van de veehouder van wie de silo was, kwam om het leven. Hij probeerde het tweetal te redden.

De rechtbank legde vorig jaar aan de man en zijn bedrijf dezelfde straf op als het OM nu eist. Volgens de rechters voldeed onder meer de apparatuur om in de silo ademlucht te krijgen niet voldoende. Bij de rechtbank eiste het OM destijds ook een voorwaardelijke ontzetting uit het beroep tegen de man. Daar ging de rechtbank niet in mee.

De man tekende bezwaar aan tegen het vonnis omdat hij het niet eens is met het oordeel van de rechtbank. Volgens hem is buiten zijn weten om voorafgaand aan het ongeluk spuiwater toegevoegd aan de mest. Dat veroorzaakte vervolgens een hoge dosering dodelijk gas.